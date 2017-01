Un mondo in cerca del vero

di Maria Acqua Simi

Il 2016 è stato un anno bizzarro. A volte ci ha riempiti di stupore, altre ci ha colto di sorpresa, ci ha commossi o ci ha fatti sentire immancabilmente impotenti di fronte ai grandi fatti internazionali. Noi abbiamo provato a raccontarveli tutti.

Vi abbiamo portato con noi tra le macerie di Amatrice, quando ad agosto un terribile terremoto ha scosso e devastato il centro Italia. Vi abbiamo fatto conoscere le storie di tanti dei migranti arrivati sul confine svizzero dopo lunghi mesi di privazioni e violenze sui barconi nel Mediterraneo e quelle dei cristiani iracheni che nella Piana di Ninive soffrono, combattono e pregano per poter rientrare nei villaggi strappati loro dall’ISIS: eravate con noi quando vi raccontavamo delle croci rialzate sulle chiese di Qaraqosh, delle campane tornare a suonare a Bartellah, della vasta offensiva internazionale per riconquistare Mosul. Ci avete seguiti in Siria, fino ad Aleppo, per ascoltare la testimonianza di padre Ibrahim e dei suoi amici. Il conflitto siriano nei mesi scorsi ha raggiunto un culmine di violenza inaudito per poi scivolare, lentamente e sanguinosamente, verso una pace traballante che speriamo il 2017 possa suggellare. Eravate con noi in Turchia, mentre Erdogan purgava insegnanti, giornalisti, oppositori non accorgendosi di consegnare così il Paese al caos (gli attentati dell’ISIS, quelli del PKK sono solo una faccia della medaglia). Ed eravate con noi anche ad Hong Kong, quando la protesta di migliaia di giovani studenti contro le ingerenze di Pechino si è fatta forte, a Cuba mentre moriva Fidel Castro, in Yemen dove i sauditi combattono un conflitto per procura, in Brasile quando il virus Zika ha spaventato il mondo intero, in Libano nei campi profughi, in Birmania quando abbiamo documentato come la repressione governativa non risparmi la minoranza musulmana dei rohingya o in Iran, dove il popolo baha’i ancora non ha voce.

Ci avete accompagnato in ogni angolo del globo e così abbiamo scoperto che l’eterna lotta tra musulmani sunniti e musulmani sciiti non è mai venuta meno, che i cristiani continuano a essere perseguitati in tantissimi Paesi del mondo, che centinaia di migliaia di civili non smettono di fuggire dai loro Stati in guerra. Questo 2016 appena passato è stato però anche un anno di grandi cambiamenti politici, in cui quest’Europa – piena di buona volontà, imperfetta e sgarrupata – si è dovuta confrontare con il fallito referendum costituzionale in Italia e la caduta di Renzi, con le elezioni parlamentari, presidenziali e amministrative in Austria, Portogallo, Olanda, Serbia, Slovacchia, Irlanda, Germania, Lituania, Romania. In ognuna di queste votazioni l’avanzamento dei partiti populisti e nazionalisti ha fatto tremare Governi e Stati pur non riuscendo – fortunatamente – a sfondare davvero. Non bisogna però essere ingenui. La paura di attentati terroristici, dopo quanto accaduto a Nizza e Berlino e prima ancora a Parigi e Bruxelles, rischia di rendere il continente europeo una fortezza fatta di muri, (forse) più sicura ma certamente più povera umanamente e culturalmente.

La vera partita si gioca adesso, in questo 2017 appena cominciato: ci saranno le elezioni in Germania, in Francia, Romania, Olanda e forse in Italia ma il filone di tutto sarà la capacità dei diversi schieramenti di destreggiarsi con abilità tra la doverosa e giusta accoglienza dei rifugiati e la necessaria prevenzione e messa in sicurezza. Anche per questo nel 2016 l’UE ha varato – ve lo abbiamo raccontato – una nuova Guardia di Frontiera che è andata a sostituire la vetusta Frontex. Chi governerà nei prossimi anni dovrà tenere conto di tutto questo: dei flussi migratori, delle tensioni sociali, dei nuovi o vecchi movimenti populisti. Senza sottovalutare la necessaria iniezione di fiducia che servirà in ambito economico, perché se la crisi del debito di alcuni Paesi UE sembra lontana, le conseguenze per i cittadini sono ancora qui, tutte da toccare con mano. E del resto i cambiamenti in atto nelle nostre società hanno sballato ogni previsione o calcolo. Lo si è visto bene con il risultato del referendum su Brexit in Gran Bretagna, con quello delle elezioni americane, dove il ciclone Donald Trump ha sbaragliato la fortissima Clinton, mandando all’aria sondaggi e umori dell’establishment.

Ma in tutto questo marasma, non bisogna dimenticare però che il 2016 è stato soprattutto l’anno della Misericordia. Papa Francesco aveva aperto la Porta Santa a Bangui, in Centrafrica, per inaugurare il Giubileo. La scelta del continente africano non è stata un caso: laggiù dal Mali al Sudan, dalla Nigeria al Kenya, ci sono popoli martoriati da conflitti dimenticati o dall’avanzare dell’estremismo islamico. Il Papa però ha parlato chiaro: c’è una possibilità di perdono e di bene - più grande – che è per tutti. Che supera qualunque steccato ideologico, politico, sociale, religioso, razziale. Basta chiederlo, basta desiderarlo. E questo è il nostro augurio per l’anno appena cominciato.