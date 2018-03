Un'ingiustizia finalmente sanata

di Gregorio Schira

Finalmente! A 34 anni (34!) da una sentenza del Tribunale federale che indicava come discriminatorio il trattamento fiscale riservato nell’imposta federale diretta alle coppie sposate rispetto ai concubini, e a due anni dalla votazione popolare che aveva bocciato (per una manciata di voti, con il 50,8% dei “no” a livello svizzero, mentre in Ticino il “sì” aveva vinto con il 54.7% delle preferenze) l’iniziativa lanciata dal PPD “Per il matrimonio e la famiglia”, il Consiglio federale ha licenziato ieri un messaggio concernente la modifica della Legge federale sull’imposta federale diretta volta appunto ad eliminare la penalizzazione fiscale dei coniugi.

La strada per arrivare qui è stata lunga e tortuosa. Per anni il Governo ha fatto orecchie da mercante e – nonostante la sentenza del Tribunale federale – nulla si è mosso. L’iniziativa del PPD, poi, aveva creato un gran polverone solo perché nel suo testo definiva il matrimonio come “unione tra un uomo e una donna”, senza per questo discriminare a livello fiscale le coppie omosessuali, le quali avrebbero anch’esse beneficiato della “depenalizzazione” del matrimonio. Ma si sa, al giorno d’oggi chi osa affermare il valore dell’istituzione matrimoniale tradizionale viene subito tacciato come omofobo e retrogrado e lo stesso vale per ogni proposta che esca dalla sua bocca.

Ben venga, quindi, il messaggio del Consiglio federale di ieri, che ha mantenuto le promesse fatte da Ueli Maurer all’indomani del voto popolare: la storia non finisce qui, aveva detto, perché questa è un’ingiustizia che va a tutti i costi eliminata.

Non solo in quanto ingiustizia. Ma soprattutto - questo lo diciamo noi - perché in un mondo in cui sempre più gente fa fatica finanziariamente (e i primi a far fatica, spesso e volentieri, sono i giovani), questa discriminazione rischia di pesare seriamente sulla decisione di sposarsi o meno. E questo è totalmente inaccettabile. Si fa del gran parlare, negli ultimi anni, di diritti per tutti, di uguaglianza, di rispetto… ma poi spesso questi valori sembra che valgano soltanto per alcuni.

Il Consiglio federale, questa volta, riconosce invece (direttamente o meno, poco importa) l’importanza del matrimonio e della famiglia. E ciò non può che rallegrarci, perché quest’ultima - lo si voglia o meno - è realmente la cellula fondamentale della nostra società.

Ora la palla passa al Parlamento. La vicenda, quindi, non è ancora chiusa. Ma vista l’impostazione del messaggio governativo e visto l’esito del voto di due anni fa, è molto probabile che questa volta si riesca ad eliminare questa ingiustizia. Finalmente.