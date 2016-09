15 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle

Oggi la cerimonia di commemorazione delle vittime dell'attentato in cui persero la vita quasi 3000 persone.(LE FOTO) Obama: "La paura non deve stravolgere i nostri valori".

Quindici anni fa il dirottamento di tre aerei provoca il crollo del World Trade Center a New York e danni al Pentagono, e un quarto si schianta in Pennsylvania. Le vittime sono quasi 3000.

Quindici anni fa New York veniva colpita al cuore, con l'attacco alle Torri Gemelle. Da allora la Grande Mela si è risollevata e rafforzata, ma resta ancora oggi una città blindata. A oltre 10 anni di distanza il World Trade Center è tornato quasi pienamente operativo. La Freedom Tower ha aperto i battenti, anche se l'attesa corsa a ripopolare con uffici e attività commerciali l'area colpita non è così veloce come previsto.

Il discorso di Obama

La paura del terrorismo "non deve stravolgere i nostri valori". "E non possiamo seguire chi vorrebbe dividerci o reagire in una maniera che intacchi il tessuto della nostra società". È il messaggio di Barack Obama in occasione del quindicesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001, pronunciato ieri nel tradizionale messaggio del sabato alle famiglie americane. Un discorso con cui indirettamente il presidente americano invita gli americani a diffidare delle ricette proposte in campagna elettorale da Donald Trump. "Solo salvaguardando i nostri valori rispetteremo l'eredità di coloro che abbiamo perso" , aggiunge Obama. Il presidente ha ricordato come le vittime dell'11 settembre 2001 siano "di tutte le razze e di tutte le religioni, di tutti i colori e di tutte le fedi, americane e di tutto il mondo".

"E la nostra forza e la nostra grandezza - ha proseguito il presidente - è proprio la nostra diversità, il nostro spirito di accoglienza verso tutti i talenti, il nostro trattare tutti in maniera equa, senza guardare alla razza, al sesso o alla religione". Obama ha fatto anche un bilancio degli ultimi 15 anni: "Abbiamo dato un colpo devastante alla leadership di al Qaida", a partire dalla uccisione di Osama bin Laden. E a proposito dell'Isis e di ciò che resta di al Qaida - promette - "li distruggeremo, e faremo di tutto per proteggere il nostro Paese".

La cerimonia di commemorazione

Come parte della cerimonia ufficiale dell’anniversario dell’11 settembre al World Trade Center per i familiari delle vittime, verranno osservati diversi momenti di silenzio, negli istanti salienti dell’attacco alle torri gemelle:

8:46: quando i dirottatori fanno schiantare il volo 11 al 93° piano della torre nord (1 WTC).

9:03: quando i dirottatori fanno schiantare il volo della United Airlines Flight 175 al 77° piano della torre sud (2 WTC).

9:37: quando i dirottatori fanno schiantare il volo della American Airlines Flight 77 sul Pentagono, nei pressi di Washington, D.C.

9:59: Crollo della torre sud (2 WTC).

10:03: dopo aver appreso degli altri attacchi, i passeggeri del volo United Airlines Flight 93 si ribellano ai dirottatori a bordo e cercano di prendere il controllo dell’aereo. Il volo si schianta in un campo vicino a Shanksville.

10:28: Collassa anche la torre nord (1 WTC). Le operazioni di salvataggio iniziano immediatamente

Gli stessi orari saranno scanditi da dei rintocchi di campana

I nomi degli uomini, delle donne e dei bambini uccisi nell'attacco vengono letti a voce alta alla cerimonia ufficiale in ricordo dell’anniversario della strage. Si tratta degli stessi nomi incisi sulle vasche del 9/11 Memorial.

In segno di lutto e di rispetto alle 8.46 del mattino, nell’istante esatto in cui il primo aereo colpì la torre Nord, le bandiere saranno abbassate a mezz’asta.

Tribute in light

A partire dalle ore 18, il 9/11 Memorial Plaza sarà aperto al pubblico per ammirare da un’angolazione privilegiata il Tribute in Light: due incredibili fasci di luce che illumineranno il cielo di New York.

