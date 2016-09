Accoltella 8 persone negli USA: ucciso. L'ISIS rivendica

Agiornamento: Il sedicente Stato islamico ha rivendicato, tramite il proprio organo di propaganda, l’agenzia Amaq, un’aggressione con un coltello che sabato sera ha provocato il ferimento di otto persone in un centro commerciale del Minnesota.

Otto persone sono state ferite a coltellate in un centro commerciale in Minnesota da un uomo che poi è stato ucciso da un agente fuori servizio. "Abbiamo avuto conferma che ha chiesto ad almeno una persona se fosse musulmana prima di aggredirla, e prima di attaccare ha inneggiato ad Allah", ha detto Blair Anderson, il capo della polizia di St. Cloud, città un centinaio di chilometri a nordovest di Minneapolis. L'attacco è avvenuto nel centro commerciale Crossroads center. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. "All'improvviso - racconta un testimone al St. Cloud Times - abbiamo sentito dei rumori e abbiamo pensato che qualcuno fosse caduto su uno scaffale. Tutti hanno iniziato a correre, e abbiamo visto tutti venire nella nostra direzione". Anderson ha comunque sottolineato che l'inchiesta è ancora in corso. "Non posso dire ora se si tratti o meno di un attacco terroristico, perchè non lo sappiamo", ha detto.

L'aggressore è entrato nel centro commerciale, in questa città di circa 70mila abitanti, verso le 8 di sera (le 3 di domenica mattina in italia). Indossava la divisa d'ordinanza di una società di sicurezza privata e impugnava un coltello.

L'uomo è stato identificato, ma non era noto alle forze dell'ordine se non per infrazioni minori al codice della strada. Il capo della polizia ha indicato che in questa fase questo attacco sembra slegato da ogni altro avvenimento. Il centro commerciale è stato chiuso per alcune ore.