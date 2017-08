Addio al padre della nouvelle cuisine

Christian Millau, il fondatore in Francia delle guide ai ristoranti Gault & Millau e negli anni Settanta uno dei padri del movimento della nouvelle cuisine, è morto a 88 anni. Lo ha annunciato oggi la casa editrice delle guide precisando che il decesso di Millau risale a domenica. La nota non aggiunge alcun dettaglio sulla morte del gastronomo, ma lo descrive come un autore ''impertinente e indipendente''.

Nato nel 1929, Millau ha iniziato l'attività come giornalista e insieme a Henri Gault ha iniziato a produrre la loro prima guida ai Ristoranti nel 1969, venduta in 100.000 copie. La guida gastronomica classifica i ristoranti recensiti non in base alle stelle, ma utilizzando come grafica del rating il numero di Toques, i caratteristici cappelli bianchi da chef, da uno a 5. E' autore di best seller e libri di successo, come Dining in France e La France à la carte.

(Ats)