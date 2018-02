Addio al "signor Braulio"

Si è spento a 75 anni nella sua Bormio Egidio Tarantola Peloni, il patron dell’amaro Valtellinese. Appena pochi giorni fa la giunta comunale di Bormio, fra le montagne valtellinesi, aveva deliberato di tributargli un pubblico riconoscimento, "per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto sia come imprenditore che come cittadino. Era un filantropo e una brava persona" ha commentato il sindato Roberto Volpato.

Il celebre amaro di erbe alpine Braulio viene prodotto dal 1875 ma la ricetta, che contiene erbe e piante officinali come bacche di ginepro, assenzio e radici di genziana, risale addirittura al 1826.

Il Braulio viene esportato in tutto il mondo, addirittura in Australia e in Giappone e con i suoi quasi 200 anni di storia continua ad essere uno dei simboli intramontabili dei superalcolici legati alle montagne in Italia e all'estero.

