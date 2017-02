Addio a Novak, teologo del capitalismo

Si è spento all'età di 83 anni a Washington il filosofo Michael Novak, grande fautore della «santa alleanza» tra il capitalismo d'impronta americana e la fede cristiana nell'era Reagan. Dal 1978 fino al 2010 è stato una delle menti del think tank conservatore American Enterprise Institute. Con il suo libro Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo (1982), Novak era arrivato alla conclusione che il sistema americano fosse il frutto della fusione fra un sistema politico (quello democratico), un sistema economico (quello liberale) e un sistema culturale (quello cristiano), inscindibili tra loro.

Molto vicino a Papa Wojtyla, terrà invece le distanze da Benedetto XVI e Papa Francesco, entrambi accusati - a suo dire - di non aver riconosciuto con la dovuta enfasi e con il necessario spazio, l'importanza del capitalismo per la promozione dei poveri.

Cenni di biografia

Nato a Johnstown (Pennsylvania) il 9 settembre 1933, Novak è autore di più di venticinque libri sulla filosofia e la teologia, conosciuto soprattutto per il saggio “Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo” (Studium, 1986). Altri suoi volumi sono “L’etica cattolica e lo spirito del capitalismo” (Edizioni di Comunità, 1994), “Verso una teologia dell’impresa” (Liberilibri, 1996), “L’impresa come vocazione” (Rubbettino, 2000), “Spezzare le

catene della povertà” (Liberilibri, 2000). Novak stato titolare della cattedra di etica e religione presso l’American Enterprise Institute, il think tank conservatore di Washington.

Nel 1994 Novak è stato insignito del Premio Templeton per il progresso della religione. Nel 1999 ha ricevuto il Premio internazionale Medaglia d’oro al merito della cultura cattolica a Bassano del Grappa. Dopo aver compiuto gli studi teologici all’Università Gregoriana di Roma e alla Catholic University of America di Washington, ha insegnato nelle università di Harvard, Stanford e Syracuse. Novak è stato anche consigliere del presidente americano Ronald Reagan ed ha servito come ambasciatore degli Stati Uniti alla Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo (1981-82) e ha guidato la delegazione degli Stati Uniti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa nel 1986. Il pensiero politico di Novak ha tentato un compromesso tra lo spirito evangelico del cattolicesimo, ispirato al pauperismo, e lo spirito del capitalismo, riformulando in termini religiosi le concezioni più tipiche del liberalismo e del liberismo.

