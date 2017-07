Addio a Paolo Villaggio

L'Italia piange Fantozzi. L'attore genovese Paolo Villaggio si è spento a Roma all'età di 84 anni. Da alcuni giorni era ricoverato al Policlinico Gemelli.

Il cinema

Attore, scrittore, sceneggiatore e doppiatore è nato a Genova il 30 dicembre 1932. Nella sua carriera ha interpretato, al cinema e in tv, personaggi paradossali e grotteschi: il ragionier Ugo Fantozzi e Giandomenico Fracchia, la "belva umana", ha raccontato l'"uomo medio" italiano, portando sul piccolo e grande schermo i vizi e le virtù della società italiana.

Villaggio ha portato Fantozzi sullo schermo in dieci pellicole: la prima è del 1975, per la regia di Luciano Salce, inclusa nel 2008 nella lista dei 100 film italiani da salvare.

L’attività di autore

All’attività comica aveva fatto eco quella di scrittore, cominciata proprio con un libro su Fantozzi e proseguita negli anni con successo. Villaggio ha ricoperto anche ruoli più drammatici in carriera, partecipando a film di registi come Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmüller, Ermanno Olmi e Mario Monicelli. Nel 1992, in occasione della 49ª Mostra del cinema di Venezia, aveva ricevuto il Leone d’oro alla carriera. Nell’agosto del 2000 gli era stato assegnato al Festival del cinema di Locarno il Pardo d’onore alla carriera.

La sua comicità mischia ironia surreale e satira reale in un costante passare da Cechov alle comiche del muto, dall'osservazione sociale al teatro dell'assurdo. Se ne accorgeranno tardivamente i critici, ma non saranno in ritardo Federico Fellini che gli dedicherà il suo ultimo film, "La voce della luna" in coppia con Benigni, Giorgio Strehler che lo porta a teatro con "L'avaro", Ermanno Olmi ("La leggenda del bosco vecchio" da Buzzati), Lina Wertmuller ("Io speriamo che me la cavo"), il veterano Monicelli ("Cari fottutissimi amici"), Gabriele Salvatores ("Denti"). Sono per Villaggio gli anni '90, intristiti dai problemi fisici e da una delusione per l'Italia e l'utopia socialista infranta che lo porterà fino a uno sconsolato endorsement a Beppe Grillo ("un conterraneo per cui ho provato vera invidia").

(Red/Ansa)