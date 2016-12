Aereo russo, guasto molto probabile

La Russia ha completato le operazioni di ricerca al largo delle coste di Sochi dove la mattina di Natale è precipitato il volo Tu-154 del ministero della Difesa con 94 persone a bordo. Tutti i rottami che si potevano recuperare sono stati tratti a riva, le scatole nere sono state individuate e spedite a Mosca e ora nell'area restano solo poche navi, giusto per completare gli ultimi rilevamenti.

Per avere i risultati preliminari bisognerà aspettare almeno un mese anche se la pista principale resta quella del guasto meccanico, forse aggravato da una reazione errata dei piloti. "Ovviamente - ha detto il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov in conferenza stampa - è stato un malfunzionamento tecnico e gli esperti hanno ora il compito di stabilire quale sia la causa dietro questo malfunzionamento".

La possibilità di un attacco terroristico non è ancora stata scartata del tutto, ha spiegato il capo del servizio di sicurezza dei voli del ministero della Difesa, il tenente generale Serghei Bainetov, per quanto "sulla base delle analisi preliminari dei dati recuperati dal registratore vocale della cabina siamo giunti alla conclusione che non vi è stata alcuna esplosione a bordo. Ma un attacco terroristico non si limita ad una esplosione. Ci possono essere altre cause, per cui questa linea d'inchiesta resta", ha concluso.

Mosca, insomma, non vuole trascurare nessuna strada e infatti le indagini considerano sette ipotesi diverse per spiegare il disastro aereo che oltre ai membri dell'equipaggio e diversi giornalisti dei principali network televisivi ha spezzato le vite di 62 membri del coro dell'Armata Rossa e della 'madre Teresa' russa, Dr Liza.

Il terrorismo però non rappresenta certo la pista più probabile, con buona pace del partito degli scettici che considera poco convincente la versione resa dagli organi ufficiali. Maria Sobchak, figlia di Anatoli, il mentore di Putin a Pietroburgo, parlando col direttore della radio Echo di Mosca ha ad esempio dichiarato che "i conti non tornano" nella catena degli eventi e che l'ipotesi di una vendetta degli jihadisti non può essere scartata.

Le autorità, fino a che le indagini non saranno terminate, cercano di non sbilanciarsi per quanto molti dettagli sono già trapelati sui giornali (come ad esempio il problema ai flap che avrebbe causato la perdita di quota). Altri 10 giorni serviranno per l'analisi delle scatole nere. Allora certamente ne sapremo di più.

