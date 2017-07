Aeroporto di Linate in tilt: lunghe code

Un rilevante problema tecnico sta creando gravi disagi ai passeggeri all'aeroporto di Milano Linate, stamani, dove si registrano lunghe code ai check in. Secondo quanto spiegato dalla Società esercizi aeroportuali (Sea) ad andare in tilt è stato "il sistema di registrazione dei check in che presenta delle anomalie". Di conseguenza le carte di imbarco vengono compilate a mano, con evidente allungamento dei tempi, mentre non ci sarebbero problemi con l'imbarco dei bagagli, anche se i controlli sarebbero effettuati manualmente.

I tecnici sono al lavoro e il personale spera di poter ripristinare l'operatività dei sistemi quanto prima.

(Ats)