Al G20 accordo su clima e commercio

L'accordo di Parigi sul clima è "irreversibile". I leader del G20 lo hanno messo nero su bianco nell'ultima stesura del testo del documento finale, del quale l'ANSA ha preso visione. Una parole inserita all'ultimo momento che ha sbloccato la trattativa sul testo, ma ha anche permesso a Trump di inserire un riferimento ai combustibili fossili. Gli Usa, si legge, "si impegneranno a lavorare a stretto contatto con altri Paesi per aiutarli ad accedere e utilizzare i combustibili fossili in modo più pulito ed efficiente".

Per quanto riguarda il commercio il comunicato finale precisa che "Commercio internazionale e investimenti sono un motore importante di crescita, produttività innovazione, creazione di lavoro e sviluppo. Noi manterremo i mercati aperti notando l'importanza dei vantaggi reciproci del commercio", "e i principi di non discriminazione" e "continueremo a lottare contro il protezionismo, includendo tutte le pratiche di commercio sleale, riconoscendo il ruolo dei legittimi strumenti di difesa a questo riguardo". "Noi riconosciamo che i benefici del commercio internazionale non sono stati condivisi a sufficienza su larga scala. Abbiamo bisogno di render possibile alla nostra gente di cogliere opportunità e benefici della globalizzazione economica".

Le promesse di Trump ai programmi umanitari

Donald Trump ha promesso, a margine del G20, 639 milioni di dollari per finanziare programmi umanitari, compresi 331 milioni per nutrire gli abitanti di quattro Paesi colpiti dalla carestia (Nigeria, Yemen, Somalia e Sud Sudan).

L'annuncio arriva dopo che la sua amministrazione aveva proposto tagli draconiani per il dipartimento di stato e per altre missioni umanitarie, in nome dell' 'America first'.

(Ats)