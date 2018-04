Alfie senza respiratore ha passato la notte

"Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si sbagliano". Lo scrive in un post la mamma di Alfie, Kate James. Il piccolo era stato staccato ieri sera dalla macchina che da mesi lo aiuta a respirare. Alfie ha respirato da solo, un bambino tenacemente attaccato alla vita che gli viene strappata da una sentenza di inaudita crudeltà, ancor più efferata e incomprensibile alla luce dei fatti che nel corso della giornata avevano fatto parlare di miracolo.

Un piccolo grande miracolo è poi forse avvenuto, Alfie è ancora vivo a 10 ore dal distacco del respiratore, avvenuto ieri sera alle 22.30 ora inglese (le 21.30 ora svizzera). Lo confermerebbero fonti vicine alla famiglia e il padre del piccolo Alfie, Tom Evans su Facebook: "Ho combattuto davanti ai giudici per mio figlio, perché so che è la cosa giusta. E guardate dove siamo ora, mio figlio è ancora vivo dopo 10 terribili ore. Pregate per lui".

Le stesse fonti rendono noto che i genitori del piccolo gli avrebbero praticato la respirazione bocca a bocca per tutta la notte, non potendo più il bambino ricevere ossigeno dalle macchine. Sarebbero, secondo quanto si apprende, ancora in corso i contatti diplomatici con l'obiettivo di riattaccare in extremis il respiratore al piccolo Alfie.

L'inflessibilità dei giudici

La giustizia inglese non aveva ascoltato ragioni e aveva deciso di non tornare sulla sua decisione di morte per Alfie, malgrado i genitori ieri in serata, dopo che l’Italia aveva accordato la cittadinanza al piccolo Evans, avevano fatto un ultimo disperato ricorso in Appello. Ma i giudici hanno sentenziato: il Governo italiano non si può intromettere. Intanto la camera d’ospedale era presidiata da numerosi poliziotti, consentendo di entrare solo a papà Tom, a mamma Kate e al sacerdote italiano che li ha assistiti in questi giorni.

L'appello del Papa

"Commosso per le preghiere e la vasta solidarietà in favore del piccolo Alfie Evans, rinnovo il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento".

Così ha scritto papa Francesco su Twitter, lanciando un nuovo appello perché ad Alfie sia concesso di continuare a ricevere tutte le cure possibili

