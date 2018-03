Allerta eruzione in Giappone

Allerta in Giappone per l'eruzione del vulcano Shinmoedake, sull'isola Kyushu a sud-ovest del paese. Le autorità hanno messo in guardia la popolazione del rischio di caduta di grossi massi in un raggio di 4 km dal vulcano che stamani ha raggiunto il suo picco dopo giorni di piccole eruzioni di cenere. Lo riporta la Bbc.

Secondo il servizio meteorologico giapponese il fumo ha raggiunto i 4'500 metri d'altezza, mentre alcuni edifici in zona hanno oscillato a causa delle vibrazioni. Per gli esperti l'intensa attività potrebbe andare avanti per mesi.

Nel 2011, un'eruzione dello Shinmoedake, alto 1'420 metri e diventato famoso dopo essere comparso nel film di James Bond 'Si vive solo due volte', ha causato l'evacuazione di centinaia di persone.

Per via delle sue caratteristiche morfologiche e geologiche il Giappone è considerato uno dei luoghi vulcanici più attivi del pianeta. L'intero arcipelago conta circa 200 vulcani, di cui 50 ancora in attività.

(Ats)