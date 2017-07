Allerta terrorismo per la chiesa egiziana

La comunità copta ortodossa e quella evangelica sospendono pellegrinaggi, colonie e conferenze per la paura di attacchi jihadisti. Provvedimento in vigore fino a fine agosto.

Sicurezza aerea per la visita del Papa in Egitto lo scorso aprile.

La Chiesa copta ortodossa e la comunità evangelica in Egitto hanno sospeso parte delle loro attività - fra cui pellegrinaggi, colonie estive e conferenze - per motivi di sicurezza, nel timore di nuovi attacchi da parte di gruppi jihadisti. Alla base del provvedimento, che resterà in vigore per i mesi di luglio e agosto, c'è l'allerta diramato dalle autorità del Cairo. Il reverendo Andrea Zaki, leader della comunità evangelica locale, riferisce che le agenzie di sicurezza "ci hanno informato in merito alla scoperta di piani di attacco" da parte di gruppi estremisti.

Il provvedimento non riguarderà però le funzioni religiose, che si svolgeranno regolarmente. Il portavoce della Chiesa copta ortodossa, Bolus Halim, ha confermato un analogo provvedimento, a tutela dell'incolumità dei fedeli. Lo scrive oggi l'Osservatore Romano.

(Ats)