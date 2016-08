Altre tre vittime del Monte Rosa

Due alpinisti tedeschi di 50 e 36 anni sono stati trovati morti oggi nel massiccio del Monte Rosa. Secondo una prima ricostruzione del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, sono precipitati per circa 400 metri dalla Cresta del Castore, a quota 4'200 metri. Erano legati in cordata e attrezzati: uno dei due potrebbe essere scivolato sul ghiaccio, trascinando con sé nel vuoto l'altro alpinista.

L'incidente probabilmente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Le salme sono state trasportate nella camera mortuaria di Champoluc (Ayas). Fino ad alcune ore prima dell'incidente, i due erano con un terzo alpinista che, per un problema fisico, era stato soccorso in elicottero dall'Air Zermatt e portato in ospedale in Svizzera. In mattinata è poi stato dimesso.

Le due vittime odierne vanno a sommarsi alle 3 svizzere, di cui abbiamo dato notizia ieri (vedi articoli correlati) e a un'altra, un alpinista precipitato oggi dalla Cresta del Castore, riportando ferite fatali. L'incidente si è verificato anch'esso a quota 4'200 metri, questa volta sul versante svizzero, alle 12:30. La segnalazione è arrivata al Soccorso alpino valdostano, che per competenza l'ha inoltrata alle autorità elvetiche. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt, che sta recuperando la salma. Non si conosce ancora la nazionalità della vittima.

In totale, dunque, sono stati 6 gli alpinisti che hanno perso la vita negli ultimi due giorni sulle pendici del Monte Rosa in tre distinti incidenti: due avvenuti sul versante italiano e uno su quello svizzero.

(Ats)

Articoli correlati:

