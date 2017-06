Altri 4mila soldati americani in Afghanistan

Il presidente americano Donald Trump si appresta a inviare ulteriori 4000 soldati in Afghanistan. Lo affermano fonti del Pentagono, spiegando che l'annuncio ufficiale sarà molto probabilmente fatto la prossima settimana.

L'obiettivo è quello di rompere l'attuale situazione di stallo di un conflitto che Barack Obama si è ritrovato in eredità da George W. Bush e che resta irrisolto ora che alla presidenza c'è Trump. Pochi giorni fa il segretario alla difesa James Mattis difesa aveva ammesso: ''Gli Usa in Afghanistan non stanno vincendo''.

(Ats)