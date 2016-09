Amatrice, salvato un cane dopo 9 giorni

Piccolo miracolo fra le macerie di Amatrice. A 9 giorni dal terribile sisma che ha letteralmente raso al suolo l'abitato in provincia di Rieti, i vigili del fuoco hanno estratto oggi dalle macerie di un'abitazione del centro un golden retriever ancora in vita. Estremamente provato, l'animale non presentava ferite gravi.

A darne notizia i vigili del fuoco italiani, che hanno subito twittato un video con le immagini dell'estrazione del cane dalle rovine.

Link al video

(Red)