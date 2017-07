Amburgo, attentato al market: un morto

Un uomo (un cittadino tedesco di 50 anni) è stato ucciso e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco a coltellate sferrato in un supermarket di Amburgo, nel Nord della Germania. L'aggressore (serebbe un26enne nato negli Emirati Arabi) è stato catturato. Smentita la notizia della presenza di un complice in fuga. L'aggressione ha avuto luogo nel quartiere di Barmbek, quando lo sconosciuto ha colpito ripetutamente diversi clienti del centro commerciale Edeka-Markt situato sulla Fuhlsbüttler Straße.

La polizia, avvertita da alcuni testimoni, ha fatto intervenire una unità speciale antiterrorismo. La caccia all'uomo è durata circa una trentina di minuti, al termine dei quali il responsabile è stato visto seduto in una auto delle forze dell'ordine, sanguinante e in manette. Secondo il quotidiano locale Hamburger Abendblatt, l'uomo ha cominciato ad attaccare i clienti dopo un tentativo di rapina a mano armata. Ma testimoni affermano che avrebbe gridato "Allahu Akbar". La polizia locale in un tweet fa sapere di non avere informazioni certe circa il movente dell'attacco e invita la popolazione a restare lontana dalla zona. Diramato un allarme terrorismo. La polizia e l'unita antiterrorismo presidiano la zona