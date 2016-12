"Amis Amri è stato anche in Svizzera"

"Oltre che in Italia e in Germania, mia figlio ha trascorso anche un periodo in Svizzera": questo, in sostanza, quanto ha dichiarato al Blick la madre di Amis Amri, il 24 tunisino unico sospettato per la strage di Berlino, costata la vita a 12 persone. Al momento però la notizia non è stata confermata dalla Polizia federale.

"Amri si addestrò per andare in Siria con l'Isis"

Amis Amri "avrebbe partecipato lo scorso anno ad un addestramento in Bassa Sassonia", nella Germania del nord, con l'obiettivo di "andare a combattere per l'Isis in Siria". A rivelarlo, questa volta, è la Sueddeutsche Zeitung, citando documenti degli inquirenti. "Assieme a un gruppo di volontari, avrebbe compiuto marce con uno zaino pesante" per guadagnare "una buona forma fisica", aggiunge la Sz, "ma poi rimase in Germania".

Ritrovate sue impronte in cabina

Nella cabina del camion usato per compiere la strage di Berlino sono state trovate le impronte digitali di Anis Amri. lo ha confermato ufficialmente il ministro dell'Interno tedesco Thomas de Maizière, aggiungendo che sono stati trovati anche altri indizi che portano a credere che "con alta probabilità il ricercato sia anche l'autore dell'attentato".

La polizia sapeva che Amri preparava attentati

Dal canto suo, il sito del settimanale Focus (basandosi su "un'informativa inviata alla Lka il 21 luglio 2016 da uno 007 tedesco infiltrato"), sostiene che la polizia criminale del Nordreno-Vestfalia (Lka) era a conoscenza dei piani di Anis Amri di compiere attentati in Germania "almeno dalla scorsa estate". Secondo il settimanale, il tunisino avrebbe parlato dei suoi piani "anche all'interno del circolo legato al predicatore Abu Walaa".

(Red/Ats)