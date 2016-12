Amri si fermò anche in Val di Susa

Anis Amri, l'autore della strage di Berlino, dopo essere passato da Lione e Chambery, prima di arrivare a Torino si era fermato alla stazione di Bardonecchia, nel Torinese. E' un ulteriore passaggio del viaggio di Amri, ricostruito dagli inquirenti milanesi, del tragitto compiuto dal tunisino che è stato poi ucciso a Sesto San Giovanni. E' stato inoltre confermato che l'uomo aveva raggiunto Sesto dalla Stazione Centrale di Milano a bordo di un autobus.

In queste ore gli investigatori della Digos torinese, in stretta contatto con i colleghi di Milano e con le autorità tedesche, collaborano alla ricostruzione dei dettagli del viaggio del killer jihadista. Il giovane sarebbe sceso intorno alle 19 alla stazione della nota località sciistica dell'alta Valle di Susa, raggiunta a bordo di un Tgv proveniente da Parigi via Chambery. Poco dopo avrebbe preso un treno della linea Sfm3 del Servizio Ferroviario Metropolitano, quella cioè che collega Bardonecchia a Torino Porta Nuova.

Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sicurezza della piccola stazione di Bardonecchia e stanno anche cercando di ascoltare il personale di Trenitalia in servizio giovedì sera per stabilire se abbiano notato qualcosa. Al momento non risulta che Amri abbia incontrato qualcuno anche durante la sua sosta a Torino Porta Nuova, da dove ha poi proseguito il suo viaggio fino alla Lombardia. Le indagini però proseguono per non trascurare nessun dettaglio.

(Ats)