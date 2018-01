Anche la Cina fa pochi figli e invecchia

In Cina il regime ha eliminato la legge sul figlio unico nel 2015, ma il baby-boom previsto dalle autorità e fondamentale per il buon andamento dell’economia non si vede ancora. Nel 2017, secondo dati ufficiali, le nascite sono diminuite di 630mila unità rispetto al 2016, quando c’era stato sì un aumento, ma inferiore alle aspettative del Governo.

Ora gli esperti propongono incentivi fiscali per incoraggiare le coppie ad avere un secondo figlio. Ma con l'aumento dei costi dell'educazione e delle case in Cina, poche famiglie si azzardano ad allargarsi per «aiutare la patria». Dopo che per 35 anni è stato proibito loro di farlo, pena multe salate e torture abominevoli, si è infatti creata una mentalità difficile da eliminare.

I dati sono dunque deludenti. I funzionari della pianificazione familiare del partito comunista avevano previsto che la legge sui due figli avrebbe spinto le nuove nascite annuali fino a 20 milioni. Entro il 2030, si prevedeva che la popolazione cinese salisse a 1,45 miliardi dagli attuali 1,39 miliardi, creando la forza lavoro necessaria per la crescita economica.

