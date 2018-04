Anche la Corte Suprema contro Alfie

La Corte Suprema britannica ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai genitori del piccolo Alfie Evans, 23 mesi, per ottenere un riesame del caso. Resta così confermato il verdetto con il quale i giudici hanno dato l'ok ai medici a staccare la spina al bimbo - colpito da una patologia neurologica degenerativa mai diagnosticata esattamente - contro il volere di papa Thomas e mamma Kate.

Dopo il «no» della Corte Suprema, ora Thomas e Kate Evans dovranno tornare davvero, una seconda volta, alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo invocando il principio dell'Habeas corpus, secondo il quale nessuno può essere tenuto prigioniero contro la sua volontà. Dopo l’incontro di Thomas col Papa mercoledì a Roma, hanno però preso nuova forza le vie diplomatiche per risolvere lo spinosissimo caso.

La richiesta di Francesco «di dare asilo ad Alfie così che possa essere portato in Vaticano» – cioè al Bambino Gesù – si somma all'iniziativa della Farnesina presso il Ministero degli esteri britannico perché «sia accolto il desiderio dei genitori» e il bambino venga trasferito all'ospedale pediatrico romano che, già dall'estate scorsa, aveva dato la sua disponibilità ad accoglierlo. «Il Santo Padre mi ha chiesto di fare il possibile e l'impossibile per Alfie» ha detto Mariella Enoc, presidente dell'ospedale, in un'intervista a Vatican News.

«Ho incontrato Tom Evans e gli ho consegnato una lettera nella quale esprimiamo il desiderio di una collaborazione stretta con i medici dell'ospedale inglese al fine di curare al meglio Alfie e anche la disponibilità a pagare tutte le spese di trasporto del bambino».

Giovedì, infine, ha offerto la sua disponibilità anche l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Tentativo in extremis a Strasburgo

Per cercare di ottenere un nuovo giudizio sul verdetto che autorizza i medici a staccare la spina al piccolo, dopo l'ultimo ricorso respinto dalla Corte Suprema britannica, i genitori del piccolo Alfie faranno un tentativo in extremis di fronte alla Corte Europea di Strasburgo per i Diritti Umani.

Lo annuncia per oggi stesso Andrea Williams, presidentessa del Christian Legal Centre, precisando che un'eliambulanza polacca e 3 ospedali son pronti a dare assistenza al bimbo, ma che la sentenza britannica lo impedisce.

(Red/Ats)