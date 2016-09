Angelina Jolie incontra i profughi

L'attrice, ambasciatrice dell'ONU, si è recata al confine tra Giordania e Siria per lanciare l'allarme per le 75mila persone rimaste nella zona di nessuno tra i due Paesi.

La star di Hollywood Angelina Jolie, ambasciatrice dell'agenzia Onu per i rifugiati, si è recata nelle ultime ore al confine tra Giordania e Siria per lanciare l'allarme per decine di migliaia di civili siriani rimasti nella zona di nessuno tra i due Paesi.

Media giordani mostrano foto della visita di Jolie, con indosso un lungo abito nero, assieme a famiglie di profughi siriani nella zona di Azraq, nel nord del regno hascemita.

"75mila siriani sono sparsi nella no man's land al confine con la Giordania. Ci sono bambini, donne incinte e persone gravemente malate", ha detto Jolie citata da media locali.

(Ats)