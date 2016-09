Aperta un'inchiesta sulla fondazione Trump

Il procuratore generale di New York ha avviato un caso per far luce sulle recenti controverse transazioni finanziarie dell'ente benefico del candidato alla Casa Bianca.

Il procuratore generale di New York Eric Schneiderman ha aperto un'inchiesta sulla fondazione di Donald Trump "per verificare se rispetta le leggi sulla beneficenza a New York", dopo le recenti controverse transazioni portate alla luce dai media. Lo ha annunciato lui stesso alla Cnn.

"Temiamo che la Trump Foundation possa essere stata coinvolta in alcune operazioni inappropriate", ha spiegato l'attorney general, che sovrintende gia' ad un'altra indagine sulle presunte truffe della Trump university.

Tra i casi sospetti elencati dalla stampa, i 25 mila dollari versati illegalmente nel 2013 dalla fondazione del tycoon al procuratore generale della Florida, Pam Bondi, pochi giorni prima che annunciasse la sua intenzione di non unirsi alle inchieste proprio sulla Trump University. Ma in precedenza ci sarebbero state altre donazioni discutibili e non disinteressate.

(Ats)