Apple paga 38 miliardi al fisco USA

Sfruttando il condono fiscale di Trump, la società contribuirà in 5 anni all’economia americana per 350 miliardi e ne investirà subito 30 per assumere 20mila persone.

Apple ha annunciato che sfrutterà la riforma fiscale fortemente voluta da Donald Trump, e approvata dal Congresso a fine dicembre, per riportare negli Stati Uniti buona parte degli oltre 250 miliardi di dollari che detiene all’estero.

Come tante altre multinazionali, infatti, anche Apple aveva trasferito all’estero in paradisi fiscali circa il 90% delle proprie sostanze per pagare meno tasse. L’operazione, una delle più grandi nella storia del fisco americano, è stata resa conveniente dalla nuova legge che dà la possibilità di riportare capitali negli USA con una tassazione agevolata e senza pagare grandi penali. Apple verserà dunque al fisco americano la cifra record di 38 miliardi di dollari.

Trump ha subito rivendicato su Twitter di avere mantenuto la promessa di «permettere alle aziende di riportare enormi quantità di denaro negli Stati Uniti». L’ad di Apple, Tim Cook, ha scritto invece che «siamo felici di dare indietro qualcosa al nostro Paese e alle persone che ci hanno aiutato ad avere successo».

Il rientro dei capitali si tradurrà anche in un’opportunità economica per gli USA da 350 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. Almeno 30 miliardi saranno subito investiti per costruire un nuovo campus e per assumere almeno 20mila persone. L’azienda impiega circa 84mila persone in patria, quindi l’operazione dovrebbe portare a un aumento del 24%.

Nei prossimi mesi anche altre grandi aziende del settore tecnologico potrebbero avviare iniziative simili. Tra queste potrebbero esserci Microsoft e Alphabet, la holding che ha la proprietà del colosso web Google.

