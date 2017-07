"Arrestato senza opporre resistenza"

Come noto, l'aggressore con la motosega di Sciaffusa è stato arrestato ieri sera a Thalwil (ZH), a circa 60 km di distanza dal luogo dell'attacco, "senza opporre resistenza". Il 51enne era a piedi e ha avuto un comportamento "decente e cooperativo". È quanto ha comunicato questa mattina il procuratore generale di Sciaffusa Peter Sticher in una conferenza stampa annunciata.

L'arresto è stato effettuato alle 18.50 dalla polizia cantonale zurighese, sulla base di diverse segnalazioni arrivate dalla popolazione, ha aggiunto Sticher, precisando che al momento del fermo l'uomo aveva con sé un sacco di plastica contenente due piccole balestre cariche, cosiddette "pistole balestre". L'uomo aveva inoltre nel sacchetto dei bastoncini di legno appuntiti, ha precisato il responsabile della polizia sciaffusana Ravi Landolt.

Ancora nessuna traccia invece della motosega utilizzata lunedì nell'attacco all'ufficio dell'assicurazione CSS di Sciaffusa. Gli inquirenti non sono stati in grado di dire come l'uomo sia potuto arrivare fino a Thalwil. Per tutta la giornata di ieri le forze dell'ordine hanno controllato strade e diverse zone boschive nella regione di Sciaffusa e nei cantoni limitrofi di Turgovia e Zurigo. Nell'operazione sono stati coinvolti fino a 300 uomini.

Oggi l'interrogatorio

Dopo l'arresto, il 51enne è stato trasportato in prigione a Sciaffusa. È stato sottoposto a una visita medico-legale, per accertare il suo stato fisico e psichico. Oggi è previsto un primo interrogatorio e sarà chiesta nei suoi confronti la detenzione preventiva.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per ripetuti reati contro la vita e l'integrità di persone, ha affermato il procuratore, precisando che al momento vale il principio della presunzione di innocenza.

I motivi dell'attacco alla filiale della cassa malattia di Sciaffusa non sono ancora noti. Gli inquirenti non hanno voluto precisare la natura delle ferite riportate dell'impiegato dalla cassa malattia CSS attaccato lunedì con la motosega. Si sono limitati a ribadire quanto già si sapeva, ossia che l'uomo è stato operato, è tuttora ricoverato in ospedale, e che la sua vita non è in pericolo. Nell'attacco di lunedì mattina era rimasto ferito in modo più leggero anche un secondo impiegato, che ha potuto lasciare l'ospedale il giorno stesso. Tra i feriti leggeri anche due clienti di CSS che hanno subito uno choc e un'altra persona che ha riportato lesioni durante l'intervento degli agenti in tenuta antisommossa che lo hanno visto uscire dall'edificio dov'era in corso l'attacco e lo hanno immobilizzato.

(Red/Ats)