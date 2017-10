Arrestato in Venezuela Filippo Rossi

C'è anche il ticinese Filippo Rossi, noto atleta maratoneta, nel terzetto di giornalisti arrestati ieri in Venezuela dalla Guardia Nazionale con l'accusa di essere in possesso di dispositivi di registrazione non autorizzati. I tre uomini (Rossi, l'italiano Roberto di Matteo e il venezuelano Jesus Medina) sono stati arrestati mentre tentavano di filmare nel penitenziario di Tocorón nello stato di Aragua, a circa cento chilometri a sud-ovest della capitale Caracas. La scomparsa è stata denunciata dal sindacato dei giornalisti venezuelano che avrebbe visitato i giornalisti, riportando che: "Stanno bene e non presentano segni di tortura". I tre hanno potuto incontrare anche dei legali e dovrebbero essere portati davanti a un giudice in giornata.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha "confermato l'arresto di un cittadino svizzero in Venezuela". Il portavoce ha aggiunto, inoltre, che "l'ambasciata svizzera a Caracas è in contatto con le autorità locali" e "assiste il compatriota nel quadro della protezione consolare". Come da prassi in questi casi, il DFAE non fornisce ulteriori dettagli per motivi di protezione dei dati.

(red.)