Arresti tra i manifestanti anti-Putin

Sfoglia la gallery

Le manifestazioni di protesta convocate per oggi sono cominciate stamane, nonostante l'arresto del blogger russo Alexei Navalni davanti al portone di casa sua a Mosca. Lo ha twittato la moglie precisando che l'oppositore chiede ai dimostranti di partecipare. Alexei Navalni è accusato di "ripetuta violazione delle norme sull'organizzazione delle manifestazioni" e di "resistenza a un ordine di un funzionario di polizia". Lo riporta l'agenzia stampa Interfax che cita la polizia stessa.

Sono reati di carattere amministrativo e ora un tribunale dovrà decidere se convalidare il fermo. Navalni a quanto pare rischia ora "30 giorni di arresto amministrativo". Inoltre, c'è stato un blackout elettrico negli uffici del fondo anticorruzione di Navalni, da dove gli organizzatori intendono diffondere online in streaming le immagini della manifestazione di oggi contro la corruzione.

Le proteste anti-Putin

"La Russia senza Putin", "Putin vai via", "La Russia sarà libera": sono questi i principali slogan scanditi dai manifestanti pro-Navalni - il blogger anti-Putin arrestato di nuovo oggi -, che in migliaia si sono ritrovati nel centro di Mosca, sulla via Tverskaia. Per il momento la manifestazione si sta svolgendo nella calma, e sono moltissimi i giovani, anche minorenni, che vi stanno partecipando.

750 arresti a Mosca e 900 San Pietroburgo

Primi arresti a Mosca nel corso della manifestazione contro il presidente russo Vladimir Putin, nel centro della città: un giornalista dell'ANSA ha visto due persone fermate a piazza Pushkin, ma secondo i media indipendenti locali le persone arrestate sarebbero numerose. A San Pietroburgo, secondo il sito indipendente Meduza, gli arresti sarebbero un centinaio. Tra i fermati spiccano personalità come Ilya Yashin, uno degli oppositori russi più famosi, ex vice segretario di Parnas, e Roman Rubanov, il direttore del fondo anticorruzione organizzatore della manifestazione, come lui stesso ha segnalato su twitter.

A Mosca i fermi sono saliti a quota 750. Lo riporta il canale televisivo indipendente russo Dozhd che cita l'ong 'Ovd Info'. A San Pietroburgo i fermi sarebbero invece circa 900.

(Ats)