Arrivano gli sconti sugli snack sani

In Inghilterra è partito un progetto per incentivare una migliore alimentazione dei bambini. Verrà offerto uno sconto sulle merende che contengono meno di 100 calorie.

Per migliorare l'alimentazione dei bambini in Inghilterra è partito un progetto per cui vengono dati incentivi economici per acquistare merende e snack al di sotto delle 100 calorie. L'iniziativa durerà otto settimane, spiega la Bbc, e servirà anche a far prendere coscienza della quantità di zucchero "nascosta" nei cibi che si danno usualmente ai più piccoli.

Gli incentivi, sotto forma di sconti in alcuni supermercati selezionati, cercheranno di "spingere" all'acquisto di prodotti come frutta, yogurt a basso contenuto di zuccheri e crackers al riso, tutti con un contenuto massimo di 100 calorie. Una barretta di cioccolato, spiegano gli esperti di Public Health England (Phe), può contenerne 200, un gelato 175 e un sacchetto di patatine 190.

"Se si gira per un supermercato si vedono molte più cose vendute come snack rispetto a una volta - spiega Alison Tedstone, capo nutrizionista di Phe -. I cestini della merenda dei bambini sono pieni di prodotti che portano un sacco di calorie. Dalle nostre ricerche spesso i genitori sono sorpresi di sapere quanto zucchero i figli consumano in queste merende".

La campagna fa parte di una serie di iniziative sul tema in Inghilterra, a partire da una tassa sulle bibite gassate che diventerà operativa ad aprile.

(Ats)