"In Asia cresce l’odio verso i cristiani"

di Maria Acqua Simi

Nelle ultime settimane sono usciti diversi rapporti sulla persecuzione dei cristiani nel mondo. Ne abbiamo parlato ampiamente nell’inserto di Catholica di due settimane fa, quando abbiamo ricordato le stime stilate da Fides. Purtroppo non sono le uniche: proprio in questi giorni l’ong Open Doors ha presentato un nuovo report, sottoposto a revisione indipendente da parte dell’Istituto Internazionale per la Libertà Religiosa. Il quadro che ne esce è sempre impressionante. Perché se in Medio Oriente e in Africa gli eccidi e gli assalti alle chiese dsono diminuiti (sostituiti comunque da forme più quotidiane di discriminazione) è l’Asia dei nazionalismi a far segnare negli ultimi mesi un’avanzata preoccupante dell’ostilità nei confronti dei cristiani. «Nell’epoca delle immagini fa più eco un assassinio ripreso con un cellulare che un milione di persone trattate come animali. Un cristiano ogni tre subisce una grave forma di persecuzione nei 50 Stati della nostra ricerca», spiega Cristian Nani, direttore di Open Doors presentando la World Watch List 2017. Sono oltre 215 milioni i cristiani perseguitati nel 2016.

L’oppressione islamica

L’oppressione islamica costituisce ancora la fonte principale di persecuzione anticristiana, non solo per i fenomeni radicali di gruppi estremisti come Boko Haram (Nigeria, Niger, Chad, Camerun), Al Shabaab (Somalia, Kenya, Uganda) o l’ISIS, ma per il fatto che in ben 35 dei 50 Paesi della lista la generale oppressione esercitata dall’islam sulle minoranze fa crescere esponenzialmente l’intolleranza anticristiana a tutti i livelli. Ma il cristianesimo continua a essere inviso anche ai potenti. Non a caso quella che il rapporto definisce come “paranoia dittatoriale” alimenta l’odio nella Corea del Nord di Kim Jong-un, che per il 15esimo anno di fila si presenta come il peggior Paese al mondo dove professare la fede in Cristo (anche il solo possedere una Bibbia può portare al carcere, alla tortura o alla pena di morte).