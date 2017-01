Assange non si consegnerà agli USA

La decisione del presidente Usa Barack Obama di ridurre la pena per Chelsea Manning, la 'talpa' di WikiLeaks che verrà scarcerata il 17 maggio, non è sufficiente perché Julian Assange si consegni alle autorità Usa come promesso. A The Hill, uno dei legali di Assange, Barry Pollack, ha detto che il co-fondatore e caporedattore del sito che ha divulgato documenti scottanti dell’amministrazione USA accoglie positivamente la decisione di Obama “ma è meno di quanto volesse: aveva chiesto la grazia e la scarcerazione immediata”.

(ANSA/RED)