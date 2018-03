Asta da record per la "musa d'oro" di Picasso

Nuovo colpo per un quadro di Pablo Picasso, battuto ieri sera da Sothebys's a Londra per quasi 70 milioni di dollari, oltre le più rosee previsioni.

Stavolta si tratta della 'Femme au béret et à la robe quadrillée', ritratto datato 1937 ispirato a Marie-Thérèse Walter, amante francese del pittore di Malaga per una decina di anni, ma nel quale si nascondono già alcuni tratti della nuova sua fiamma e musa Dora Mar, conosciuta nel '36.

Il prezzo di partenza di questo olio su tela, pezzo forte della ricca raccolta d'arte moderna messa all'incanto ieri, era stato fissato a circa 50 milioni di dollari, ma nel gioco delle offerte è salito in fretta. Ignoto ad ora il compratore.

Per Picasso non si tratta comunque d'un picco assoluto poiché diverse sue opere sono salite in passato oltre i 100 milioni. Il primato resta a 'Les Femmes d'Alger (version O)', aggiudicato per 179,4 milioni di dollari in un'asta di Christie's a New York nel 2015: valore superato in seguito solo dai 450 milioni sborsati per il 'Salvator Mundi' di Leonardo.

(Ats)