Attacco all'arma bianca in Finlandia

© Lehtikuva via AP

Diverse persone sono state colpite a coltellate in un attacco nella città di Turku in Finlandia. Lo riferiscono i media internazionali. Un attentatore è stato arrestato.

I feriti nella cittadina finlandese di Turku sarebbero 7-8. Lo sostiene il tabloid Ilta-Sanomat. Stando ai testimoni oculari, l'assalitore o gli assalitori avrebbero attaccato diverse persone nella piazza del mercato di Puutori con un grande coltello e fra di queste ci sarebbe anche una donna che stava spingendo la carrozzina. La polizia non ha ancora dato un bilancio ufficiale delle vittime.

"Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar": lo scrive la tv svedese Yle citando testimoni a Turku, nella Finlandia occidentale, dove diverse persone sono state ferite a colpi di coltello in centro.

Aumentata la sicurezza

La polizia finlandese ha annunciato che la sicurezza è stata aumentata nell'aeroporto di Helsinki e nelle stazioni ferroviarie di tutto il Paese. Lo riporta RT. Le forze dell'ordine finniche stanno cercando possibili complici dell'uomo che ha accoltellato diverse persone a Turku, poi ferito e arrestato. Lo riferisce la stessa polizia, facendo appello ai residenti di "lasciare" il centro della città.

(Red/Ats)