Attacco a Barcellona, identificato l'autista

Il conducente del furgoncino bianco che ha investito giovedì scorso a Barcellona decine di persone, uccidendo 13 persone e ferendone 134, è stato identificato. Lo ha annunciato stamane la polizia catalana su Twitter. La caccia a Younes Abouyaaquoub, il terrorista marocchino alla guida del furgone è stata estesa a tutta Europa. Lo ha detto il ministro degli interni catalano precisando che, nel caso il killer sia riuscito a uscire dal territorio spagnolo, un mandato di cattura è stato trasmesso alle autorità degli altri paesi europei.

Le prime immagini di Younes Abouyaaqoub in fuga dopo la strage sulla Rambla sono state pubblicate stamane dai media spagnoli.El Pais online pubblica tre foto del jihadista mentre si allontana dal luogo dell'attentato a piedi, con indosso gli occhiali da sole, attraverso il mercato de La Boqueria, vicino al punto dove il furgone della strage si è schiantato contro un'edicola dopo avere travolto la folla.

Ricoverati ancora 51 feriti

Negli ospedali di Barcellona sono ancora ricoverati 51 dei 130 feriti nell'attentato della Rambla, 15 sono in gravi condizioni, secondo i dati diffusi oggi dai servizi sanitari catalani.

Nell'attentato del 17 agosto sono state uccise 13 persone, fra cui tre italiani.

Intanto, il quotidiano francese Le Parisien pubblica oggi la notizia che l'Audi A3 utilizzata per l'attacco terroristico a Cambrils era stata fotografata da un autovelox, nella regione parigina dell'Île-de-France, circa una settimana prima degli attentati. Il quotidiano sottolinea inoltre che "secondo fonti concordanti, al momento le indagini non hanno stabilito nessun legame operativo con la Francia". "Potrebbe trattarsi di un semplice transito su un tragitto più lungo" scrive il quotidiano. L'informazione proviene dalla cooperazione tra forze dell'ordine organizzata "a livello europeo per identificare eventuali complici" afferma il giornale parigino. Bfmtv ha affermato che la macchina è immatricolata in Spagna e non risulta essere stata affittata o rubata.

(Red/Ats)