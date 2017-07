Attacco palestinese a Gerusalemme

Un attentato è avvenuto stamane nei pressi della Porta dei Leoni della Città Vecchia di Gerusalemme. Lo rende noto la polizia israeliana. ''I terroristi sono stati neutralizzati'', ha aggiunto una portavoce. La radio militare sostiene che si tratta di tre assalitori palestinesi. Da parte loro i servizi di emergenza aggiungono che ''due israeliani sono adesso in condizioni gravi''. Alcuni media sostengono che i feriti sarebbero agenti di polizia.

In conseguenza dell'attentato, la polizia ha annunciato che la Spianata delle Moschee (il Monte del tempio in ebraico) "è stato evacuata della gente presente" e "chiusa". Inoltre è stato disposto che oggi, venerdì, "non ci sarà la giornata di preghiere". Secondo la portavoce della polizia Luba Samri "tre terroristi che erano arrivati sul Monte del Tempio (Spianata delle Moschee, ndr) si sono diretti armati verso uno degli ingressi. Hanno notato la presenza di agenti e hanno sparato in loro direzione e quindi hanno cercato riparo all'interno di una moschea. C'e' stato un inseguimento e i tre terroristi sono stati eliminati dai poliziotti". "Addosso - ha riferito ancora la portavoce - avevano due fucili Carl Gustav e una pistola".

Si mantiene lo status quo

"Lo status quo sul Monte del Tempio sarà mantenuto". Lo ha detto, dopo l'attacco terroristico palestinese, il premier Benyamin Netanyahu riferendosi alle intese anche internazionali per la gestione del luogo sacro ad ebrei e musulmani. "E' stata decisa la chiusura - ha spiegato il premier presiedendo una riunione di emergenza - per motivi di sicurezza. Saranno condotte ricerche per assicurarsi che non ci siano altre armi sul Monte del Tempio".

