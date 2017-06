Attacco a un casinò nelle Filippine: 36 morti

(LE FOTO) Una persona armata si è introdotta nel più grande resort del Paese, facendo fuoco. Per la polizia è un criminale qualunque, per l'Isis un jihadista.

Non è ancora stato chiarito del tutto il movente dell'attacco a un centro commerciale vicino a Manila, nelle Filippine, che verso l'1.30 di notte (le 19.30 ora Svizzera) ha provocato la morte di trentasei persone soffocate dal fumo dopo l'assalto armato da parte di una persona all'interno del casinò del resorts.

Se da una parte le autorità locali parlano di una rapina, dall'altra l'Isis continua a rivendicare l'attacco nonostante la polizia filippina parli appunto dell'azione isolata di un criminale qualunque. L'assalitore è stato identificato e il suo obiettivo era dare fuoco al casinò, sostiene l'Isis nella seconda rivendicazione dell'attacco secondo quanto riportato dal Site, il sito che monitora il jihadismo sul web.

L'attacco è scattato verso l'1:30 di notte (le 19:30 di ieri in Svizzera). Dal Resort World Manila (Rwm), un grande complesso che incorpora quattro alberghi, casinò, ristoranti, bar, discoteche, cinema e teatri a Newport City, di fronte al Ninoy Aquino International Airport, descritto come "il più grande resort integrato delle Filippine", sono state viste uscire e entrare ambulanze a ripetizione; i testimoni usciti in preda al panico hanno dichiarato di aver udito "molti, moltissimi spari"; molte persone pur di sfuggire dalla trappola si sono feriti lanciandosi nel vuoto dal secondo piano.

Testimoni hanno detto inizialmente di aver visto almeno uno, ma forse più di un uomo armato e mascherato e vestito di nero sparare e dare fuoco ai tavoli da gioco dei casinò del Resort World: insomma, un attacco jihadista in piena regola, reso tanto più credibile in un Paese, le Filippine, a stragrande maggioranza cattolica e governata da un "duro" come Rodrigo Duterte, che sta conducendo a Marawi una campagna militare proprio contro i jihadisti di Abu Sayyaf nelle aree dov'è forte la maggioranza musulmana.

La prima versione della polizia è stata, come detto, quella di un'azione di un solitario e la motivazione quella della rapina. L'uomo mascherato, ritratto dalle telecamere interne di sicurezza del contro commerciale, viene visto mentre ruba con le armi in mano delle fiches da gioco e mentre dà fuoco con della benzina ad alcuni tavoli da gioco. La gente scappava e lui sparava, ma "non faceva del male a nessuno", mentre, secondo gli inquirenti, se fosse stato un terrorista, avrebbe sparato nel mucchio con l'intento di uccidere tutti.

L'uomo, fa sapere la polizia, è stato trovato senza vita al quinto piano dell'edificio.

(Ats/Red)