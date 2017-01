Attentato con un camion a Gerusalemme

Attentato nel primo pomeriggio a Gerusalemme, dove un camion con targa israeliana, guidato da un palestinese, è stato diretto contro un gruppo di soldati, travolgendoli. Il mezzo ha travolto la folla provocando almeno quattro morti e dieci feriti, ma si tratta di un bilancio ancora provvisorio e alcune persone si trovano ancora sotto le ruote del veicolo. Il responsabile sarebbe stato ucciso. Lo riferisce la radio militare israeliana. Il bilancio è ancora provvisorio. La polizia israeliana, citando fonti del pronto soccorso, ha precisato che le vittime dell'attacco a Gerusalemme sono tre donne e un uomo, tutti sui 20 anni.

"Quando il mondo capirà che il problema è l'odio palestinese?". Così via Twitter il portavoce del ministero degli Esteri israeliano Emmanuel Nahshon ha commentato in un prima reazione il "nuovo attacco palestinese".

Protesta a Gaza

Intanto si allarga a Gaza la protesta popolare per il razionamento dell'energia elettrica - tre ore al giorno - che impedisce alla popolazione di ripararsi dai rigori dell'inverno.

Manifestazioni di collera sono avvenute negli ultimi giorni nei campi profughi di al-Boureij e Nusseirat, presso Gaza City. Fonti locali riferiscono che centinaia di persone sono scese in strada e hanno dato fuoco a pneumatici. Reparti anti-sommossa di Hamas sono intervenuti per riportare l'ordine e, di fronte alla violenza delle proteste, sono stati costretti a sparare in aria per disperdere i manifestanti. Non si ha notizia di feriti.

Fonti locali riferiscono che di notte in diversi rioni di Gaza molti scendono in strada, accendono falò e dispongono attorno sedie per scaldarsi tutti assieme.

