Attentato a Manchester, l'abbraccio del mondo

L'attentato di ieri sera al termine del concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena, la più grande arena indoor d'Europa che ospita fino a 21mila persone e dove per l'occasione erano accorsi migliaia di ragazzi e bambini per assistere alla show della popstar, ha provocato lo sgomento e il dolore del mondo intero.

Le prime ad esprimersi su quanto accaduto sono state la stessa cantante, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: "Distrutta. Dal profondo del mio cuore, sono così tanto dispiaciuta. Non ho parole", e la premier britannica Teresa May, che stanotte ha diffuso un messaggio di cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime, sottolineando che l'episodio viene indagato come "un orrendo attacco terroristico".

Dal canto suo, il sindaco di Londra Sadiq Khan ha spiegato che sono state rafforzate le misure di sicurezza nella capitale e aggiunto che "Londra è vicina a Manchester dopo questo atto barbaro e disgustoso". La leader scozzese Nicola Sturgeon, invece, ha rivolto i suoi pensieri alle vittime e ai loro famigliari, "a tutti coloro che sono stati colpiti da questo barbaro attacco".

"Vicini alle persone coinvolte"

Nemmeno il mondo dello sport manca di far giungere la propria solidarietà per l'attentato di Manchester: fra i due club calcistici di Manchester, le prime parole sono giunte via Twitter intorno alle 2.20 del mattino dal City: "Con grande tristezza abbiamo appreso dei terribili eventi all'Arena. Tutte le persone coinvolte e tutti i soccorritori della città sono nei nostri cuori".

Poco dopo le 8, quindi, si è unito anche lo United: "Siamo profondamente colpiti dai terribili eventi di ieri sera alla Manchester Arena - si legge sempre su Twitter - I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per tutti coloro che sono stati coinvolti".

L'ex calciatore David Beckham, che ha militato a lungo nel Manchester United, ha affermato che "sono strazianti" le notizie di Manchester. L'ex campione si è detto profondamente rattristato "come padre e come essere umano" per l'attacco terroristico di ieri sera.

Nessuna informazione su vittime svizzere

La presidente della Confederazione Doris Leuthard ha condannato il "terribile attentato" di ieri sera a Manchester. I presidenti del Consiglio nazionale Jürg Stahl e degli Stati Ivo Bischofberger hanno espresso su Twitter il loro cordoglio per le vittime e le condoglianze ai famigliari. "Il fatto che l'attentato colpisca nuovamente persone che desideravano semplicemente approfittare di un concerto è spaventoso", scrive Leuthard sul social network. Anche la presidente della Confederazione indirizza ai famigliari delle vittime sincere condoglianze.

Contattato dall'ats, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) afferma di non avere per il momento informazioni su eventuali vittime svizzere. Il DFAE rimane in contatto con le autorità locali.

L'abbraccio dell'Europa intera

"Orrore" e "costernazione" sono stati espressi anche dal presidente francese, Emmanuel Macron. In una nota diffusa a Parigi, rivolge al "popolo britannico il suo totale cordoglio" e si dice "al suo fianco nel lutto con un pensiero particolare per le vittime e le loro famiglie". Il capo dello Stato garantisce inoltre che "insieme al governo e le forze britanniche proseguirà la lotta contro il terrorismo". In giornata è previsto un colloquio telefonico con il premier britannica Theresa May e si terrà informato in "tempo reale sugli sviluppi dell'inchiesta".

"Le mie più profonde condoglianze a @Number10gov e al popolo britannico. Oggi siamo in lutto con voi. #Manchester": è questo invece il messaggio Twitter del presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker.

Il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, dal canto suo ha twittato: "Commozione condivisa e piena solidarietà con le famiglie colpite dall'attacco a #Manchester. Sostegno al governo #Uk nella lotta contro il terrorismo".

"Giovani uccisi da malvagi perdenti"

Non è mancata nemmeno la condanna per quanto successo di Donald Trump. Il presidente americano, che oggi si trova in visita a Betlemme, ha detto: "I giovani di Manchester sono stati assassinati da malvagi perdenti". L'inquilino della Casa Bianca ha inviato le sue condoglianze alle vittime e al popolo inglese: "Gli assassini devono essere sradicati per sempre dalla nostra società".

"Pronti a cooperare"

Dal canto suo, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le condoglianze al Regno Unito e ha confermato di essere pronto a rafforzare la cooperazione con la Gran Bretagna nella lotta al terrorismo. Lo fa sapere il Cremlino, citato dalla Tass.

"Offriamo le nostre più profonde condoglianze al Regno Unito e al suo popolo a nome del nostro Paese e del nostro popolo, che purtroppo conosce e sente il dolore di brutali assalti di questo tipo organizzati da poteri inumani": così invece il Ministero degli esteri turco, in una nota dopo l'attacco di Manchester. Una "forte condanna" è stata espressa via Twitter anche dal portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan, assicurando che "Turchia e Regno Unito continueranno la loro lotta congiunta e determinata contro il terrorismo in tutte le sue forme".

La condanna del Vicino Oriente

"Il governo israeliano condanna in maniera decisa il terribile attentato terroristico di ieri a Manchester": così il premier Benyamin Netanyahu che ha inviato le "condoglianze alle famiglie delle vittime". "Il terrorismo - ha aggiunto - è una minaccia mondiale ed i paesi civili devono agire assieme per sconfiggerlo ovunque".

Anche il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato con forza l'attentato inviando le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e al primo ministro inglese. Lo ha detto in apertura della conferenza stampa a Betlemme con Trump al termine del loro incontro.

E una dura condanna arriva anche dall'Iran, che parla di un attacco "violento e disumano" ed esprime dolore per le famiglie delle vittime. A esternare il cordoglio iraniano per l'attentato è stato il portavoce del Ministero degli Esteri, Bahram Qasemi. "Crediamo che le radici di tali attacchi violenti e disumani, che si estendono dall'iraniana Mirjaveh (dove un attacco terroristico ha ucciso un mese fa dieci guardie di frontiera, ndr) a Manchester, sono uguali", ha aggiunto Qasemi, invitando a "un confronto serio e sincero contro gli estremisti e i movimenti terroristici, con unità e determinazione soprattutto da parte dei Paesi che sono stati vittime del terrorismo".

Le condoglianze dall'altra parte del mondo

Il presidente della Cina Xi Jinping ha telefonato alla regina Elisabetta II per porgere le sue condoglianze ai famigliari delle persone che hanno perso la vita al concerto di Manchester.

Dal canto suo, invece, il premier australiano Malcom Turnbull ha esecrato il "brutale attacco contro giovani vite".

Il dolore sul web

Unanime anche sul web il dolore per quanto accaduto. Milioni di post e commenti di gente comune, colpita per questo ennesimo massacro di vittime innocenti, hanno invaso la rete, dove viene espresssa la condanna per quanto successo e un pensiero per tutte le persone coinvolte.

(Red/Ats)