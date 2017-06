Aumentano le vittime alla Grenfell Tower

Sale ad almeno 12 il bilancio dei morti nel rogo del grattacielo di Londra, ma il numero delle vittime "è destinato ad aumentare". Lo afferma un funzionario di Scotland Yard.

Sul numero dei dispersi, Stuart Cundy, comandante di Scotland Yard per le operazioni di soccorso nella tragedia, ha preferito non sbilanciarsi, precisando che vi sono 24 appartamenti che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a ispezionare, su un totale di circa 120, mentre l'incendio non è ancora del tutto spento.

Il vicecomandante dei pompieri di Londra ha da parte sua riferito che 65 persone sono state tratte in salvo in emergenza dalle squadre di soccorso durante l'evacuazione, a parte i residenti che sono riusciti a lasciare lo stabile da soli. Il numero dei feriti più gravi è ora indicato a 18.

Ispezioni in torri simili alla Grenfell Tower

Il governo britannico ha ordinato delle ispezioni per valutare la sicurezza antincendio negli edifici simili alla Grenfell Tower dopo la tragedia che ha causato almeno 12 vittime.

È quanto emerge dalla riunione d'emergenza conclusasi poco fa a Whitehall a cui hanno preso parte le autorità coinvolte nella vicenda.

Secondo il sottosegretario Nick Hurd, responsabile per la polizia e i servizi antincendio, i controlli riguarderanno le torri che hanno subito dei lavori di ristrutturazione simili a quelli fatti per l'edificio finito in fiamme a North Kensington.

(Ats)