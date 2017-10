Auto contro pedoni a Londra

Un auto si è scagliata contro alcuni pedoni oggi davanti al Museo di Storia Naturale a Londra. Lo riferisce la BBC, indicando che diverse persone sono rimaste ferite.

Dopo aver isolato l’intera area, la Polizia ha confermato l'arresto di un'uomo nelle immediate vicinanze del luogo, presso Exhibition Road. Sempre la Polizia londinese in una nota ha comubicato che "le indagini sono in corso per stabilire le circostanze e i motivi del gesto".

(Red)