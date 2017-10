Auto in fiamme tra Como e Chiasso

L'incidente è avvenuto attorno alle 16. Un'auto si è scontrata con un camion e dopo un testa coda ha preso fuoco. Due feriti. Possibili rallentamenti in direzione di Chiasso.

L’incidente è avvenuto verso le 16 poco dopo l’uscita della galleria tra Monte Olimpino e San Fermo. Un'auto è andata in testa coda e ha preso fuoco dopo che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un camion.

Due 45enne sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da parte di vigili del fuoco, automedica di Areu e ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e di Grandate

Il traffico verso il Ticino potrebbe per questo motivo essere fortemente rallentato, 8 chilometri di colonna prima del valico di Chiasso Brogeda

(Red)