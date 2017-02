Auto sulla folla a New Orleans, 30 feriti

Un'auto guidata da un ubriaco si è lanciata sulla folla durante una parata di carnevale a New Orleans, negli Stati Uniti. Il primo bilancio fornito dalla polizia menziona almeno una trentina di feriti. La maggior parte delle persone coinvolte nell'incidente è stata trasportata in ospedale, dove cinque persone versano in gravi condizioni. Sul posto sono immediatamente scattati i controlli delle forze dell'ordine, che tendono a scartare la pista dell'attentato. Il conducente è stato arrestato.