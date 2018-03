Bagno di sangue dopo una rivolta in carcere

Almeno 68 persone hanno perso la vita a seguito di quanto avvenuto in una prigione nel nord del Venezuela. Ancora non è chiaro cosa abbia dato il via alla rivolta.

In una rivolta esplosa in una prigione nel nord del Venezuela sono morte 68 persone, secondo quanto dichiarato dal procuratore generale Tarek William Saab. Le prime notizie arrivate dallo Stato di Carabobo parlavano di 5 persone rimaste uccise dopo che i detenuti di un centro di detenzione all'interno del quartier generale della polizia regionale avevano preso in ostaggio una guardia carceraria e incendiato alcuni materassi.

In seguito, però, in una serie di tweet, Saab ha reso noto che i morti sono 66 uomini e due donne, che si trovavano in visita nel penitenziario. Il procuratore ha detto che è stata avviata un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti ed ha già inviato sul luogo quattro magistrati. Nel centro di detenzione si trovavano persone arrestate in attesa di giudizio.

L'associazione Una Ventana a la Libertad, che si batte per una riforma del sistema carcerario in Venezuela, punta il dito contro il ministero preposto al controllo delle prigioni. "È una situazione grave e allarmante, quello che è successo oggi è un segnale delle pessime condizioni delle prigioni in tutto il Venezuela", ha detto il portavoce Carlos Nieto Palma.

(Ats)