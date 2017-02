Bando Trump, fermato il figlio di Mohammed Ali

Mohammed Ali Jr, figlio della leggenda della box, cittadino americano e incesurato è stato interrogato per due ore e poi rilasciato in un aeroporto in Florida.

Due ore di fermo in aeroporto per rispondere alle domande dell'immigrazione sul suo nome e sulla religione musulmana. È quello che è successo a Mohammed Ali Jr dopo le misure di controllo imposte dall'amministrazione Trump.

Di ritorno da un viaggio in Giamaica con la madre, il figlio della leggenda della boxe è stato fermato dall'ufficio immigrazione allo scalo di Fort Lauderdale, in Florida, trattenuto per due ore e interrogato diverse volte sulla sua religione.

L'episodio è avvenuto il 7 febbraio scorso, ma la notizia è trapelata solo ora dopo la denuncia del suo avvocato, Chris Mancini. "E' scandaloso - ha detto l'ex pubblico ministero e amico della famiglia -. Non so che cosa stia succedendo con Trump, malgrado lui sostenga che il suo divieto non è basato sulla religione. Non facciamo discriminazioni in questo Paese basandoci sulla religione", ha protestato.

Ali jr, 44 anni, nato a Filadelfia, ha un regolare passaporto americano e non ha nessun precedente penale. "Sei musulmano? Da dove hai preso il nome?", sono state le domande ripetute più volte dai funzionari dell'immigrazione mentre la madre è stata rilasciata dopo aver mostrato agli agenti una fotografia che la ritraeva insieme all'ex marito.

Secondo Mancini, la detenzione di Ali è un esempio di come il bando anti-musulmani proposto dall'amministrazione Trump, e bocciato sia dal tribunale che dalla Corte d'Appello, è invece regolarmente applicato.

Tra l'altro, l' 'incidente' di Ali jr è emerso pochi giorni dopo che il presidente americano ha fatto visita al nuovo museo afroamericano di Washington. Lo stesso Trump ne ha fatto riferimento nel suo discorso settimanale nel quale ha citato anche Mohammed Ali tra gli esempi di chi ha contribuito alla cultura, società e storia americana.

(Ats)