Barcellona e Turku, episodi connessi?

L'Europol sta indagando sui possibili collegamenti tra la strage sulla Rambla e l'attacco a colpi di coltello in Finlandia. Il responsabile di quest'ultimo pare puntasse alle donne.

L'Europol sta indagando sulle possibili connessioni tra l'attentato di Barcellona e l'attacco compiuto a colpi di coltello a Turku in Finlandia, in cui sono state colpite sopratutto donne: due le uccise e sei, su otto, le ferite. Lo ha riferito , in una conferenza stampa, Pekka Hiltunen, dirigente dei servizi segreti finlandesi, ribadendo che l'episodio è da considerarsi un atto di terrorismo.

Tra i feriti ci sono una ricercatrice italiana, uno svedese e un cittadino britannico, mentre le due vittime sono una donna di 67 anni e una ragazzina di 15. Il britannico, riferisce il Telegraph, è rimasto ferito dopo aver tentato di bloccare l'assalitore insieme ad un altro uomo, pure colpito.

Richiesta d'asilo respinta

L'assalitore, un marocchino di 18 anni a cui era stato negato il visto di asilo politico, è stato a sua volta ferito e si trova in ospedale. Il giovane è arrivato nel Paese lo scorso anno e viveva in un centro accoglienza.

Si tratta del primo attentato terroristico in Finlandia, ha detto il premier finlandese Juha Sipilä .

Mandato di cattura per una sesta persona

Secondo la BBC, inoltre, c'è una sesta persona coinvolta nell'attacco a Turku. Nei confronti del ricercato è stato spiccato un mandato di cattura internazionale.

Oltre al 18enne, piantonato in ospedale dopo essere stato ferito dai poliziotti con un colpo di pistola alla gamba, le forze dell'ordine hanno arrestato altri 4 marocchini.

