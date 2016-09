Berlino al voto, test per Merkel

Circa 2,5 milioni di elettori devono rinnovare la Camera dei Deputati. Secondo i sondaggi, potrebbe esserci un'altra battuta d'arresto per la CDU e una crescita dei populisti di destra (AfP) che già hanno vinto due settimane fa in Meclemburgo.

Nuovo test elettorale per la cancelliera tedesca Angela Merkel. Si sono infatti aperti i seggi a Berlino, dove circa 2,5 milioni di elettori berlinesi (2.495.387) sono chiamati oggi alle urne per rinnovare l'Abgeordnetenhaus, la Camera dei Deputati o assemblea legislativa monocamerale della città-stato e capitale tedesca. I seggi in palio sono 130, per garantirsi la maggioranza assoluta i partiti in lizza dovranno quindi conquistarne 66.

In forte aumento l'affluenza. Secondo quanto riferito dalla commissione elettorale, a mezzogiorno aveva votato il 25,1% degli aventi diritto nella città-Stato, il 6% in più rispetto al voto di cinque anni fa. Secondo i sondaggi potrebbe esserci un'ulteriore battuta d'arresto per il partito della Merkel e una crescita dei populisti di destra (Afd). Sulla base delle previsioni, il partito del sindaco Michael Mueller, l'Spd, dovrebbe restare la prima forza politica della città con una forbice attestata tra il 21 e il 24%, ma con perdite significative (circa 6 punti) rispetto al risultato del 2011 che lo vide vincente con il 28,3%. I socialdemocratici rimarrebbero quindi alla guida di Berlino, ma sempre in coalizione con la Cdu della Merkel, partito che subirebbe gravi perdite. L'Afd potrebbe così entrare per la prima volta nel Parlamento di Berlino con il 13% dei voti.

Exit poll

Chiuderanno alle 18 i seggi, e già per quell'ora è prevista la pubblicazione di exit-poll seguiti da proiezioni sui risultati dello spoglio. Lo ricorda l'agenzia Dpa prevedendo l'annuncio di risultati finali per l'una di notte. Alle elezioni regionali in Meclemburgo di due settimane fa exit-poll e proiezioni avevano anticipato con buona precisione il risultato definitivo.