Da Berlino altro colpo alla Merkel

Nel Land dove governava una coalizione formata da SPD e CDU, quest'ultima stando agli exit poll perde oltre sei punti di consensi. E nel Parlamento regionale entra per la prima volta la destra populista e anti-immigrati dell'AfD, attestata al 12 per cento.

Si sono chiusi oggi alle 18 i seggi nella città-land di Berlino per il rinnovo del Parlamento regionale. Circa 2,5 milioni gli elettori chiamati alle urne per quella che era considerata una nuova prova per la CDU di Angela Merkel. Una prova che stando ai primi exit-poll non avrebbe però superato. A giudicare dalle prime proiezioni, Berlino perde infatti la sua grande coalizione tra SPD e CDU. E anche se il partito della Merkel resta in seconda posizione e spazza via lo spettro del Meclemburgo-Pomerania, dov’era finita dietro i populisti dell’Afd, crolla di sei punti, poco sotto il 18%.

L’SPD, il partito del sindaco Michael Mueller, ne perde cinque rispetto al 2011 ma resta il partito più forte con il 23%. I Verdi tallonano da vicino la CDU e anche se perdono un punto, conquistano il 16,4%. Sorpresa per la Linke che invece fa un notevole balzo in avanti al 15,4%. I berlinesi sembrano dunque aver appoggiato l’auspicio del sindaco socialista di poter governare con la Linke e i Verdi. Ma la crisi dei due partiti tradizionali, SPD e CDU, è sempre più grave e anche per questo, nonostante tutto, il dato più rilevante è l’ingresso nel Parlamento berlinese del partito di estrema destra, populista e anti-immigrati, dell’AfD. I populisti hanno infatti realizzato - sempre stando agli exit-poll - un 12 per cento che consentirà loro di siedere nel decimo parlamento regionale. Un risultato mostruoso, per una città tradizionalmente socialista. Uno dei leader nazionali dei populisti, Jörg Meuthen, ha parlato ieri di «risultato grandioso, in una città così di sinistra. Tutti sanno ormai che alle elezioni politiche dell’anno prossimo dovranno contare su di noi».

I conservatori subiscono quindi un’ulteriore erosione dei consensi, dopo la batosta del 4 settembre in Meclemburgo-Pomerania sempre ad opera della Afd. «Nessun dubbio. Non abbiamo fatto un buon risultato a Berlino» ha dichiarato Michael Grosse-Broemer, parlamentare del CDU. Tuttavia a suo dire «è pericoloso trasferire i risultati locali a un livello federale». Quello di Berlino è l’ultimo test prima delle tre regionali della primavera del 2017 e poi delle politiche nella seconda metà del prossimo anno. In molti ora dubitano su un quarto mandato della Cancelliera. Anche se, per il momento Angela Merkel rimane il candidato più probabile del partito.