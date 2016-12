Berlino, s'indaga senza sostaa

Proseguono senza sosta le indagini sulla possibile rete di fiancheggiatori di Anis Amri, il terrorista tunisino ritenuto responsabile della strage di Berlino, che ha trovato la morte in un conflitto a fuoco con la polizia lo scorso 23 dicembre, nel Milanese.

Le indagini della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos) e dei servizi centrali di intelligence definite "importanti" dal ministro dell'Interno italiano, Marco Minniti ma che in Lombardia non avrebbero portato all'individuazione di fiancheggiatori, non si fermano per i festeggiamenti di fine anno.

Il dispositivo di sicurezza però appare - almeno per oggi - impegnato con ogni mezzo a garantire un'adeguata cornice di sicurezza ai festeggiamenti in piazza per l'ultimo dell'anno. Ma da domani o dopo è plausibile attendersi un nuovo slancio investigativo sui riscontri emersi, per la verità, soprattutto in Centro Italia.

Già ieri, infatti, il questore di Milano, Antonio De Iesu, aveva detto a chiare lettere che "allo stato delle indagini non sono emersi collegamenti di Anis Amri con altri possibili complici o fiancheggiatori a Milano o nel Milanese" e che "il fatto che il camion sia partito dal Milanese e che il presunto terrorista sia tornato nel Milanese può sembrare la chiusura di un cerchio, ma in realtà sembra essere solo un caso".

(Ats)