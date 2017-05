Brexit, il divorzio costa caro

Il ministro britannico Davis afferma che Londra non pagherà 100 miliardi di euro a Bruxelles. A rischio 20 miliardi di euro di esportazioni l'anno per il settore agroalimentare.

La Gran Bretagna non ha nessuna intenzione di pagare un "conto del divorzio" dall'Ue da 100 miliardi di euro. Lo ha detto il ministro britannico per la Brexit, David Davis, in una intervista ad Itv, affermando che Londra è disposta a saldare quanto è dovuto in base agli accordi ma non qualsiasi cifra Bruxelles voglia imporre.

La dichiarazione arriva dopo le rivelazioni del Financial Times secondo cui la somma richiesta dalle autorità europee sarebbe aumentata dagli iniziali 60 miliardi di euro. Davis ha anche sottolineato che l'Ue sta giocando in modo molto duro nell'apertura delle trattative per la Brexit.

Il settore agroalimentare inglese a rischio

Con la Brexit il settore agroalimentare del Regno Unito rischia dazi elevati e barriere non tariffarie che, in caso di non accordo tra Unione europea e Londra, metterebbero a rischio quasi 20 miliardi di euro di esportazioni l'anno. E, al tempo stesso, gli agricoltori dovranno adeguarsi a una nuova politica agricola nazionale. Un doppio vincolo che "potrebbe avere effetti dannosi su una comunità industriale e rurale" che per prosperare "ha bisogno di chiarezza a lungo termine e stabilità politica".

Sono le conclusioni di un rapporto della Commissione per l'Ue della Camera dei Lord, che menziona anche, tra i punti potenzialmente controversi, la dipendenza dell'agricoltura britannica dalla manodopera straniera.

Nella relazione si sottolinea che tra il 70 e l'80% delle esportazioni agroalimentari del Regno Unito trovano sbocco nell'Ue, dato che sale al 97% se si considerano i flussi diretti verso mercati che con l'Ue hanno accordi commerciali. Accordi che Londra dovrebbe rinegoziare da zero. Nel 2015 l'export agroalimentare d'Oltremanica valeva 21 miliardi di euro e le importazioni, provenienti per l'80% da paesi Ue, 44 miliardi di euro.

(Red/Ats)