Brexit, l'UE gela Londra: "Passi insufficienti"

Il Parlamento europeo: "Impossibile passare alla fase 2 dei negoziati". Non sono infatti stati fatti progressi per quanto riguarda i diritti dei cittadini e il conto del divorzio.

di Maria Acqua Simi

«Progressi insufficienti»: con queste parole, ieri, il Parlamento europeo ha bocciato l’andamento dei negoziati sulla Brexit, con una risoluzione approvata a larghissima maggioranza dall’aula della plenaria di Strasburgo: 557 i voti a favore, 92 contrari e 29 astenuti. Alla luce di questo netto giudizio, Strasburgo ha chiesto ai capi di Stato e di Governo di rinviare la valutazione sui progressi nei negoziati sul divorzio da Londra, che dovrebbe aprire la seconda fase delle trattative sulle future relazioni tra Unione Europea e Regno Unito.

«A meno di una svolta maggiore» nel quinto round di negoziati che si terrà la prossima settimana, il Consiglio europeo dovrebbe «decidere nel suo incontro di ottobre di rinviare la sua valutazione se siano stati fatti progressi sufficienti», dice il testo della risoluzione passata all’Europarlamento. Davanti alla stessa Aula, il capo delle negoziazioni per la UE, Michel Barnier, ha sostenuto che «restano divergenze serie» con Londra, «in particolare per quanto riguarda il regolamento finanziario: non accetteremo di pagare in 27 ciò che è stato deciso a 28.

Ancora non c’è accordo sui punti chiave - ha aggiunto -, non abbiamo raggiunto progressi sufficienti per iniziare una nuova fase di negoziati». Dello stesso avviso il presidente Jean-Claude Juncker, che ha ribadito che «non abbiamo ancora fatto il progresso richiesto» aggiungendo che allo stato attuale delle cose «non possiamo ancora parlare delle relazioni future». La votazione è uno snodo sulla strada verso l’accordo, quando questo verrà definito: gli europarlamentari, infatti, dovranno esprimersi con un voto sul testo dell’intesa per la Brexit.